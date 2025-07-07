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15:24, 7 июля 2025Спорт

Аверина и Соловьев сыграли свадьбу

Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев сыграли свадьбу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу. Об этом спортсмены сообщили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Торжество состоялось в Москве 7 июля. Мероприятие прошло в одном из столичных отелей.

Пара познакомилась на проекте «Ледниковый период». В феврале Соловьев сделал Авериной предложение руки и сердца.

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

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