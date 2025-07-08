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13:25, 8 июля 2025Россия

Госдума утвердила в должности нового министра транспорта России

Госдума утвердила Никитина на должность министра транспорта России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума утвердила в должности нового министра транспорта России. Депутаты одобрили на этот пост кандидатуру Андрея Никитина, передает ТАСС.

За утверждение Никитина в должности депутаты проголосовали единогласно. Ранее его кандидатуру рекомендовал профильный комитет Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

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По действующему законодательству, после утверждения кандидатуры депутатами Государственной Думы окончательное решение о назначении ряда федеральных министров, включая главу Минтранса, принимает президент России Владимир Путин.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что Путин отправил Романа Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области и заместителя министра Андрея Никитина. В тот же день позже стало известно, что Старовойт ушел из жизни.

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