Теннисист Хачанов проиграл Фрицу и вылетел в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел в четвертьфинале Уимблдона 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен проиграл американцу Тейлору Фрицу в четырех сетах со счетом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7). Встреча продлилась два часа и 36 минут.

20-я ракетка мира Хачанов повторил свое лучшее достижение на Уимблдоне в карьере. Ранее он выходил в четвертьфинал турнира в 2021 году.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.