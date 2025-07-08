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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
18:11, 8 июля 2025Спорт

Хачанов вылетел в четвертьфинале Уимблдона

Теннисист Хачанов проиграл Фрицу и вылетел в четвертьфинале Уимблдона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел в четвертьфинале Уимблдона 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен проиграл американцу Тейлору Фрицу в четырех сетах со счетом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7). Встреча продлилась два часа и 36 минут.

20-я ракетка мира Хачанов повторил свое лучшее достижение на Уимблдоне в карьере. Ранее он выходил в четвертьфинал турнира в 2021 году.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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