МИД России захотел создать аналог USAID

МИД РФ разрабатывает законопроект для создания аналога американского USAID

Министерство иностранных дел России разрабатывает законопроект о содействии международному развитию, чтобы создать аналог американского Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом в интервью РБК заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, закон необходим, чтобы сделать работу обеспечивающую российское влияние за границей, оперативной и прозрачной. «Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, — нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть свое агентство по развитию. Проблема в том, что для того, чтобы Россия сделала за рубежом хоть какую-то полезную вещь, которая как-то скажется на ее влиянии, надо выпускать отдельное постановление правительства», — пояснил Примаков.

Глава Россотрудничества также посетовал, что сейчас Русские дома за рубежом воспринимаются как что-то «скучное, пыльное место, где бабушки на скорость едят балалайки». «Раньше у агентства не было задачи влиять (…) Мы живем в активном мире, и мы должны быть активны», —заключил Примаков.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении работы USAID. По его словам, помощь агентства улучшала жизнь только руководителей бесчисленных неправительственных организаций, «которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками».

Рубио пояснил, что программы зарубежной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают интересы США, будут администрироваться Госдепом. «Там, где когда-то была радуга неопознаваемых логотипов на жизненно важной помощи, теперь будет один узнаваемый символ: американский флаг», — подчеркнул он.