На Украине назвали допуск российских фехтовальщиков на чемпионат мира плевком в лицо

Глава ФФУ Ильяшев назвал допуск российских фехтовальщиков на ЧМ плевком в лицо

Президент Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев осудил допуск лидеров сборной России на чемпионат мира. Его слова приводит РИА Новости.

Ильяшев назвал допуск россиян плевком в лицо украинским атлетам и всей спортивной общественности. Он заявил, что процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. «Такое дерзкое решение стало возможным, поскольку все предыдущие жалобы оставались без реагирования», — добавил глава ФФУ.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В частности, на чемпионат мира были допущены саблистки Софья Великая и Яна Егорян, представляющие ЦСКА.

2 марта 2022 года FIE временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.