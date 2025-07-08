Олимпийская чемпионка Байлз увеличила грудь

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Байлз увеличила грудь

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз увеличила грудь. Она поделилась снимками на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Байлз поделилась кадрами в купальнике. В сравнении с предыдущими кадрами в ленте, формы спортсменки значительно изменились.

В 2024-м Байлз сделала инъекции ботокса и пожалела о процедуре из-за неприятных последствий для внешности. «Случалось, что на тренировке моя бровь непроизвольно поднималась и я ничего не могла сделать с этим. Поэтому ботокс — не для меня», — призналась она.

На завершившихся Играх-2024 в Париже Байлз взяла три золота и одно серебро. На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро американка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.