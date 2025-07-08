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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
10:57, 8 июля 2025Спорт

Овечкин вернулся в Россию

Нападающий «Вашингтона» Овечкин вернулся в Россию из отпуска в Турции
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом сообщил его агент Глеб Чистяков, передает ТАСС.

«Александр вернулся в Москву», — заявил Чистяков. На протяжении месяца спортсмен отдыхал с семьей в Турции.

12 июня Овечкин вместе с другими спортсменами-соотечественниками исполнил гимн России. Кадры были сняты в одном из турецких отелей.

Овечкин перешел в «Вашингтон» в 2005 году. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. В прошедшем сезоне россиянин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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