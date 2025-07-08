Путин назначил нового министра транспорта России

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина новым министром транспорта. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
Как следует из документа, он вступил в силу со дня подписания.
Ранее кандидатуру Никитина, до этого занимавшего должность замглавы Минтранса, утвердила Госдума. Депутаты проголосовали за него единогласно.
Никитин был назначен временно исполняющим обязанности министра транспорта 7 июля вместо уволенного Путиным Романа Старовойта. Позже экс-министра нашли без признаков жизни в кустах возле парковки в подмосковном Одинцове. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет.