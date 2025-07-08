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16:53, 8 июля 2025Россия

Путин назначил нового министра транспорта России

Путин назначил Никитина новым министром транспорта России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина новым министром транспорта. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, он вступил в силу со дня подписания.

Ранее кандидатуру Никитина, до этого занимавшего должность замглавы Минтранса, утвердила Госдума. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Никитин был назначен временно исполняющим обязанности министра транспорта 7 июля вместо уволенного Путиным Романа Старовойта. Позже экс-министра нашли без признаков жизни в кустах возле парковки в подмосковном Одинцове. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет.

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