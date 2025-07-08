Путин назначил нового министра транспорта России

Путин назначил Никитина новым министром транспорта России

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина новым министром транспорта. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, он вступил в силу со дня подписания.

Ранее кандидатуру Никитина, до этого занимавшего должность замглавы Минтранса, утвердила Госдума. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Никитин был назначен временно исполняющим обязанности министра транспорта 7 июля вместо уволенного Путиным Романа Старовойта. Позже экс-министра нашли без признаков жизни в кустах возле парковки в подмосковном Одинцове. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет.