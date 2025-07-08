Россиянин потерял отца на СВО и сам пошел на спецоперацию

Житель Дагестана ушел на спецоперацию вслед за отцом

Россиянин потерял отца на специальной военной операции (СВО) и сам пошел на передовую. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Когда Тагира Абдулхакимова не стало -— он проходил службу в зоне СВО, — его сын решил продолжить дело отца. Он подписал контракт с одним из подразделений «Ахмата» и взял позывной Барс.

18-лтний Шамиль Абдулхакимов — потомственный военнослужащий, его дед также служил в войсках и вышел в отставку в должности майора. Его подразделение охраняет российское приграничье, которое регулярно подвергается атакам украинских войск.

Ранее жительница Красноярского края ушла в зону СВО вслед за мужем и сыном. Женщина является добровольцем 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии и занимается реставрацией бронежилетов для военнослужащих. «Помощь фронту теперь — самое главное для меня. Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней», — объяснила россиянка свое решение.

