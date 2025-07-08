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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
15:10, 8 июля 2025Спорт

Российский лыжник высказался о смене гражданства за миллиард долларов

Лыжник Коростелев согласился сменить гражданство за миллиард долларов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о смене гражданства за деньги. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится? В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду», — смеясь, заявил Коростелев. При этом он подчеркнул, что не хотел никуда переходить и не планирует этого делать.

Из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) россияне не выступают на мировой арене. Впервые ограничения были введены в марте 2022-го.

Ранее олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов назвал сумму для смены гражданства. «У нас все в мире сейчас покупается, возможно, есть какая-то сумма, за которую я перешел бы... Но это какая-то космическая, нереальная, криштиануроналдовская сумма», — отметил он.

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