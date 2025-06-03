Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
6 июня
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 1-й матч
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
00:03, 4 июня 2025Спорт

Олимпийский чемпион из России назвал сумму для смены гражданства

Россиянин Храмцов: Для смены гражданства нужна криштиануроналдовская сумма
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов назвал сумму для смены гражданства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский спортсмен подчеркнул, что ради медалей не готов менять паспорт. «Нельзя в жизни говорить "ни за какие деньги", но я не согласен выступать за другую страну. У нас все в мире сейчас покупается, возможно, есть какая-то сумма, за которую я перешел бы... Но это какая-то космическая, нереальная, криштиануроналдовская сумма», — заявил он.

Храмцов — чемпион Игр в Токио. Также в его в активе золото чемпионата мира-2018 и чемпионатов Европы.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    Стало известно о задержании похитителей мужчины на Ярославском вокзале

    Стало известно о попытке полицейских задержать похитителей мужчины в Москве

    Олимпийский чемпион из России назвал сумму для смены гражданства

    Депутат Рады признал важность меморандума России

    Российский пенсионер превратил квартиру в свалку и едва не сгорел

    Российский город атаковали беспилотники ВСУ

    Похищенный в Москве бизнес-коуч выдал свое местоположение последним видео

    В московском парке дерево рухнуло на детскую площадку

    Похищенный на Ярославском вокзале блогер выкладывал фото с известными людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости