Олимпийский чемпион из России назвал сумму для смены гражданства

Россиянин Храмцов: Для смены гражданства нужна криштиануроналдовская сумма

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов назвал сумму для смены гражданства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский спортсмен подчеркнул, что ради медалей не готов менять паспорт. «Нельзя в жизни говорить "ни за какие деньги", но я не согласен выступать за другую страну. У нас все в мире сейчас покупается, возможно, есть какая-то сумма, за которую я перешел бы... Но это какая-то космическая, нереальная, криштиануроналдовская сумма», — заявил он.

Храмцов — чемпион Игр в Токио. Также в его в активе золото чемпионата мира-2018 и чемпионатов Европы.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.