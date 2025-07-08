Сотрудница супермаркета не пережила драки с коллегой

People: В США молодая сотрудница супермаркета убила коллегу на работе

В США молодая сотрудница супермаркета из штата Калифорния не пережила драки с коллегой на работе. Об этом пишет People.

Трагическое происшествие случилось 24 июня в магазине 7-Eleven в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Джессика Маклафлин и ее коллега поссорились по неизвестной причине на рабочем месте. Вскоре перепалка переросла в драку. В итоге Маклафлин оказалась в больнице в критическом состоянии.

По словам брата пострадавшей, вторая участница конфликта повалила ее на пол, села сверху и не давала дышать. В больнице выяснилось, что полученные Маклафлин повреждения были критическими. Через несколько дней семья приняла решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Как рассказали родные девушки, напавшая на нее коллега сразу же удалила записи камер и скрылась с места происшествия. Остальные сотрудники в это время вызывали экстренные службы и пытались реанимировать Маклафлин.

В администрации магазина подтвердили случившееся и заявили, что виновница уже уволена. Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о покушении, при это никаких арестов по нему произведено пока не было.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в США сотрудник компании по ремонту компьютеров выстрелил в спину начальнику и скрылся в туннеле метро. Задержать его удалось только на следующий день.

