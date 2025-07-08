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14:55, 8 июля 2025Из жизни

Сотрудница супермаркета не пережила драки с коллегой

People: В США молодая сотрудница супермаркета убила коллегу на работе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США молодая сотрудница супермаркета из штата Калифорния не пережила драки с коллегой на работе. Об этом пишет People.

Трагическое происшествие случилось 24 июня в магазине 7-Eleven в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Джессика Маклафлин и ее коллега поссорились по неизвестной причине на рабочем месте. Вскоре перепалка переросла в драку. В итоге Маклафлин оказалась в больнице в критическом состоянии.

По словам брата пострадавшей, вторая участница конфликта повалила ее на пол, села сверху и не давала дышать. В больнице выяснилось, что полученные Маклафлин повреждения были критическими. Через несколько дней семья приняла решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

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Как рассказали родные девушки, напавшая на нее коллега сразу же удалила записи камер и скрылась с места происшествия. Остальные сотрудники в это время вызывали экстренные службы и пытались реанимировать Маклафлин.

В администрации магазина подтвердили случившееся и заявили, что виновница уже уволена. Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о покушении, при это никаких арестов по нему произведено пока не было.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в США сотрудник компании по ремонту компьютеров выстрелил в спину начальнику и скрылся в туннеле метро. Задержать его удалось только на следующий день.

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