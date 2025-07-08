TikTok оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на семь миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал популярную соцсеть TikTok на семь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Российский суд признал соцсеть виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, TikTok повторно не выполнил обязанности владельца соцсети. Какие именно предписания проигнорировала платформа, в сообщении не уточняется.

Максимальный размер взыскания по этой статье составляет восемь миллионов рублей.

В феврале TikTok оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за нарушение той же статьи КоАП. Отмечалось, что на платформе были опубликованы видео, пропагандирующие руфинг среди несовершеннолетних.

В декабре 2024 года соцсети назначили штраф в размере 3,3 миллиона рублей. Ее признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации в России.