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14:29, 8 июля 2025Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на семь миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Таганский суд Москвы оштрафовал популярную соцсеть TikTok на семь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Российский суд признал соцсеть виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, TikTok повторно не выполнил обязанности владельца соцсети. Какие именно предписания проигнорировала платформа, в сообщении не уточняется.

Максимальный размер взыскания по этой статье составляет восемь миллионов рублей.

В феврале TikTok оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за нарушение той же статьи КоАП. Отмечалось, что на платформе были опубликованы видео, пропагандирующие руфинг среди несовершеннолетних.

В декабре 2024 года соцсети назначили штраф в размере 3,3 миллиона рублей. Ее признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации в России.

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