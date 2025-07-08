Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 8 июля 2025Бывший СССР

В сеть попали фото «Гераней» с подписью «для ТЦК»

В сети появились фото дронов-камикадзе «Герань» с подписью «для ТЦК»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Efrem Lukatsky / AP

В сети появились фото дронов-камикадзе «Герань» с подписью: «Для ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Кадры публикует Telegram-канал «Политика страны».

На фотографиях дронов видны подписи «от благодарных жителей» украинских городов. Среди них Николаев, Запорожье, Кременчуг и Полтава.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные об адресах ТЦК, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию карательного органа, отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт.

Спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев сообщил, что ТЦК частично переведут свою работу в онлайн-формат на фоне ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкое посольство поиздевалось над флагом СССР. На карте послевоенной Германии он стал похож на нацистский

    В Подмосковье дерево расплющило машину с 12-летней девочкой внутри

    Солдаты ВСУ переполнили больницу в украинском городе

    Путин поручил дать отпуск российскому штурмовику с одной целью

    ФСБ заподозрила директора «7х7» в госизмене

    Названа причина смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста «Ливерпуля»

    58-летняя Рената Литвинова вышла в свет в наряде с глубоким декольте

    Упавший с шестого этажа турист спровоцировал расследование в отеле Таиланда

    Киркоров установил в квартире витражи со своим лицом и золотые унитазы

    Высокопоставленный приближенный Трампа оказался уроженцем СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости