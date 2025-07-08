В сеть попали фото «Гераней» с подписью «для ТЦК»

В сети появились фото дронов-камикадзе «Герань» с подписью «для ТЦК»

В сети появились фото дронов-камикадзе «Герань» с подписью: «Для ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Кадры публикует Telegram-канал «Политика страны».

На фотографиях дронов видны подписи «от благодарных жителей» украинских городов. Среди них Николаев, Запорожье, Кременчуг и Полтава.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные об адресах ТЦК, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию карательного органа, отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт.

Спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев сообщил, что ТЦК частично переведут свою работу в онлайн-формат на фоне ударов.