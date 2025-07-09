Бывший российский фигурист сравнил Москву с немецкой глубинкой

Бывший российский фигурист Гартунг: После Москвы в Оберстдорфе немного грустно

Бывший российский фигурист Генрих Гартунг сравнил Москву с немецкой глубинкой. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен признался, что после Москвы в Оберстдорфе ему немного грустно. «Там жизнь более суетная. Здесь все по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своем темпе, а мне хочется какого-то движения», — поделился он.

Гартунг перешел в сборную Германии в мае 2024 года. Он объяснил это тем, что у него немецкие корни.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

