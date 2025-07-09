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11:39, 9 июля 2025Бывший СССР

МИД отреагировал на удар ВСУ по пляжу в Курске

Захарова назвала терактами удары ВСУ по территории России, включая пляж в Курске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, включая атаку на пляж «Городской» в Курске 8 июля, являются терактами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова назвала целенаправленными удары ВСУ по гражданским объектам в Курске и Рыльске 8 июля и подчеркнула, что действия были совершены с «не знающей границ бесчеловечностью». Дипломат обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить действия Киева и указала на ответственность стран Запада в связи с передачей ими оружия Украине.

Ранее РЕН ТВ опубликовал список с 7 пострадавшими при атаке беспилотников ВСУ в Курске. Всем пострадавшим начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

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