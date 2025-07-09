Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:2
Завершен
Белинда Бенчич
Уимблдон (ж)
Ига Швёнтек
2:0
Завершен
Людмила Самсонова
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
2:0
3-й сет
live
Бен Шелтон
Уимблдон (м)
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
18:55, 9 июля 2025Спорт

Миранчук ответил на вопрос о возвращении в Россию

Антон Миранчук: О возвращении в Россию даже не думаю
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Его слова в среду, 9 июля, приводит Sport24.

«О возвращении в Россию я даже не думаю. Я — футболист "Сьона". Нет большого смысла это раздувать», — заявил Миранчук. Футболист отметил, что намерен до конца отработать контракт со швейцарским клубом.

В конце июня Metaratings.ru сообщал, что Антона Миранчука предложили купить «Спартаку». По информации портала, футболист выразил готовность рассмотреть предложения российских клубов.

Миранчук пополнил состав «Сьона» в сентябре 2024-го. 29-летний российский полузащитник провел за швейцарский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три результативных передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп начал открыто критиковать Путина. Почему это может быть хитрой тактикой ведения переговоров?

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    В зоне СВО заметили отправленный на прорыв фронта танк-монстр «из фильма ужасов»

    Июльские сугробы в российском городе попали на видео

    Туристы занялись сексом на пляже курорта Европы и попали на видео

    В российском футболе ужесточат лимит на легионеров

    Девушка показала купленную на Shein копию обуви Hermes и рассмешила пользователей сети

    Больше 80 человек госпитализировали после отравления водой в российском регионе

    Трамп определился с пошлинами для Ирака

    В России ребенок сорвался с высоты пятого этажа и выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости