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12:01, 9 июля 2025Наука и техника

Названа главная задача российских БДК

Экс-командующий ТОФ Авакянц: Главная задача БДК — переброска войск и конвои
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Большие десантные корабли (БДК) проекта 11711, которые строят для Военно-морского флота России, нужны для переброски войск. Главную задачу БДК назвал экс-командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

Он отметил, что такие корабли в первую очередь необходимы в Тихом океане, где есть много островов. Также потребность в БДК есть на Черном море и на Балтике.

«Сейчас основная роль десантных кораблей — не высадка десанта и проведение десантных операций, требующих большого преимущества над противником в данном районе, а воинские перевозки, конвои, переброска войск, маневр войсками и так далее. В этом сейчас их главная задача и главная функция», — сказал он.

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БДК модернизированного проекта 11711 способны доставить 300 десантников или 13 танков массой около 60 тонн. Также корабли могут нести палубные вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-29 или Ка-52К.

В июле стало известно, что на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялась закладка корабля «Сергей Кабанов» модернизированного проекта 11711. Он станет пятым БДК этого проекта.

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