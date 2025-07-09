Названа главная задача российских БДК

Экс-командующий ТОФ Авакянц: Главная задача БДК — переброска войск и конвои

Большие десантные корабли (БДК) проекта 11711, которые строят для Военно-морского флота России, нужны для переброски войск. Главную задачу БДК назвал экс-командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

Он отметил, что такие корабли в первую очередь необходимы в Тихом океане, где есть много островов. Также потребность в БДК есть на Черном море и на Балтике.

«Сейчас основная роль десантных кораблей — не высадка десанта и проведение десантных операций, требующих большого преимущества над противником в данном районе, а воинские перевозки, конвои, переброска войск, маневр войсками и так далее. В этом сейчас их главная задача и главная функция», — сказал он.

БДК модернизированного проекта 11711 способны доставить 300 десантников или 13 танков массой около 60 тонн. Также корабли могут нести палубные вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-29 или Ка-52К.

В июле стало известно, что на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялась закладка корабля «Сергей Кабанов» модернизированного проекта 11711. Он станет пятым БДК этого проекта.