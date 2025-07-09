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18:15, 9 июля 2025Спорт

Олимпийский чемпион призвал конфисковать зарплату Смолова

Тихонов о наказании Смолова: Дисквалификация и конфискация зарплаты
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал наказать футболиста Федора Смолова за драку в московском кафе. Его слова приводит Legalbet.

«У нас в свое время Стрельцова ни за что наказали, а он был наш Пеле. А за это тем более наказать надо по полной программе. Это еще и на камеры попало. По полной — это штрафы, дисквалификация на год и конфискация зарплаты», — заявил Тихонов.

8 июля стало известно, что Смолову может грозить до восьми лет колонии. Полиция ждет заключение врачей о состоянии здоровья пострадавшего — 52-летнего бизнесмена Владимира Кузьминова.

Драка с участием футболиста произошла в конце мая, а видео случившегося попало в сеть 5 июля. Смолов напал на двоих посетителей кафе «Кофемания» в центре Москвы. Впоследствии у игрока вымогали деньги за то, чтобы ролик не попал в интернет, но спортсмен отказался платить. По словам Смолова, он напал на мужчин, которые его оскорбляли. Позднее он перевел миллион рублей на счет, которым мог воспользоваться потерпевший.

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