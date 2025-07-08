Стало известно о возможном сроке для Смолова за драку в «Кофемании»

Shot: Смолову может грозить до восьми лет колонии за драку в «Кофемании»

Российскому футболисту Федору Смолову может грозить до восьми лет колонии за драку в московском ресторане «Кофемания». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас в полиции ждут заключение врачей о состоянии здоровья пострадавшего — 52-летнего бизнесмена Владимира Кузьминова. Если выяснится, что спортсмен нанес тяжкий вред его здоровью, то будет возбуждено уголовное дело по соотвествующей статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее в СМИ проходила информация, будто Смолов сломал своему оппоненту кости лица. Издание поясняет, что это может быть классифицировано как тяжкий вред.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован, но спортсмен отказался идти на поводу у вымогателей.