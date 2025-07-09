Определена скрытая опасность отказа от завтрака

Frontiers in Psychiatry: Отказ от завтрака связан с повышенной депрессивностью

Отказ от завтрака может быть связан с ухудшением психического здоровья: исследование с участием 3154 молодых людей в Гонконге выявило связь между отказом от утреннего приема пищи и ростом симптомов депрессии. Ученые обнаружили, что ключевым посредником этого эффекта выступает снижение способности к концентрации — у тех, кто регулярно пропускает завтрак, хуже работает внимание и возрастает импульсивность. Исследование опубликовано в Frontiers in Psychiatry.

По данным исследования, проведенного в рамках Hong Kong Youth Epidemiological Study, 15 процентов молодежи вовсе не завтракает, а у 33 процентов завтрак — ежедневный ритуал. Пропуск завтрака коррелировал с повышенной депрессивностью, тревожностью и снижением социального и учебного функционирования. Особенно важным оказалось влияние на внимательную импульсивность — неспособность сосредоточиться, которая, в свою очередь, объясняла более трети связи между отсутствием завтрака и депрессивными симптомами.

Авторы подчеркивают: даже такой простой поведенческий фактор, как регулярный прием пищи по утрам, может стать частью профилактики психических расстройств у молодежи.

Ранее стало известно, что природа благотворно влияет на психическое состояние — от снижения стресса до нормализации сна. Даже несколько часов на свежем воздухе в неделю могут оказаться не менее эффективными, чем антидепрессанты.