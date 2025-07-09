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07:34, 9 июля 2025Силовые структуры

Первого заммэра Красноярска допросили по делу арестованного главы города

РЕН: Первого заммэра Красноярска Мацака допросили по делу арестованного Логинова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владислав Логинов

Владислав Логинов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос к следователю. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, Мацак проходит в качестве свидетеля по уголовному делу своего бывшего начальника — главы города Владислава Логинова. Как уточняет Telegram-канал «112», в доме у первого вице-мэра прошел обыск.

Следствие полагает, что в период с 2018 по 2024 годы Логинов, будучи чиновником в администрации Красноярска, получил взятку от директора одной из фирм в виде денег и оплаты строительства собственной бани. За это он помогал компании получать контракты на ремонты дорог в городе.

Сейчас Логинов находится в СИЗО.

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