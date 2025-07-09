Посольство Германии извинилось за издевательство над флагом СССР

Посольство Германии принесло извинения за публикацию с искаженным флагом СССР

Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты оккупационных зон послевоенной Германии с издевкой над флагом СССР в Telegram-канале. Об этом сообщается в официальном заявлении дипмиссии, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была опубликована карта тех времен с неверными данными. (...) Мы приносим свои извинения», — отмечается в заявлении.

В диппредставительстве подчеркнули, что ни в коем случае не хотели задеть чувства своих подписчиков и по этой причине заменили карту сразу после того, как узнали об ошибке.

Ранее посольство опубликовало карту с издевкой над флагом СССР. Дизайн флага, использованного на карте, напоминает флаг нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, где черная свастика изображена в белом круге на красном фоне.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что в год 80-летия Победы над нацизмом Германии было бы не лишним извиниться за публикацию.