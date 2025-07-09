В России объяснили противоречивые высказывания США относительно поддержки Украины

Депутат Журова: США возобновили агрессивную повестку по РФ из-за взносов НАТО

США возобновили агрессивную повестку по отношению к России и ситуации на Украине, так как им нужно как-то объяснить европейским странам увеличение взносов на оборону НАТО, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением о причинах противоречивых высказываний Америки относительно поддержки Киева она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее.

«Я так понимаю, что это в связи с тем, что НАТО увеличивает взнос до пяти процентов. Это же надо как-то объяснять — тем, что "мы на Украину, мы поддерживаем". С Европы же как-то собрать деньги надо. Это же ВПК Америки будет собирать себе. У многих стран Европы нет возможности производить военную технику, поэтому они будут заказывать это в Америке и оплачивать, а дальше это пойдет в эти страны, а потом они будут передавать Украине или нет, это их дело», — поделилась депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты продолжат поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах, хотя до этого поставки были приостановлены на несколько месяцев. «Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.

В конце июня стало известно, что лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.

