Раненый отказался от претензий к племяннику лидера преступного мира России

В Москве суд продлил до 1 января арест племяннику Шакро Молодого за покушение

Мещанский районный суд Москвы продлил на полгода срок ареста Виталику Калашову, обвиняемому в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Калашов, приходящийся племянником лидеру преступного мира России Захарию Калашову (Шакро Молодой), останется в СИЗО до 1 января, уточняет РЕН ТВ. Суд отказался переводить его под домашний арест.

При этом Калашов возместил ущерб потерпевшему, которого он ранил ножом. Адвокат добавил, что пострадавший «с первого дня не имеет претензий» к племяннику главного вора в законе.

По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый зашел в магазин на улице Неглинная, где поругался с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе конфликта Калашов вынул раскладной нож и нанес несколько ударов 35-летнему оппоненту. Раненого госпитализировали.

После этого Калашов скрылся, позже его объявили в розыск. Он выбросил свой мобильный телефон, неоднократно менял места пребывания, чтобы силовики не вышли на его след, однако попытки уйти от ответственности провалились. Правоохранительные органы нашли его в Балашихе и задержали.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд.