Россиянам назвали признаки ненадежных продавцов машин

Глава Crystal Car Мендель: Очень низкая цена авто — признак ненадежного продавца

Излишне низкая стоимость предлагаемого для сбыта из-за границы автомобиля должна в идеале отпугивать россиян, так как этот фактор является признаком ненадежного поставщика. Об этом заявил глава Crystal Car Максим Мендель, его слова приводит портал Autonews.

Также договор купли-продажи не должен быть слишком сложным, отметил эксперт. В тексте соглашения необходимо прописать информацию обо всех платежах, которые обязан совершить покупатель при покупке машины. Следует насторожиться, если в договоре нет прозрачных условий проведения расчетов, добавил аналитик. Еще одним риском может стать отсутствие официальных офисов продаж на территории России, резюмировал Мендель.

Рост интереса россиян к покупке автомобилей через альтернативные каналы обусловлен в том числе значительным удорожанием новых машин в дилерских центрах. Увеличение спроса на импорт авто через посредников из-за границы происходит, несмотря на регулярное повышение утильсбора. В мае 2025 года доля серых поставок в Россию выросла до рекордного 41 процента.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал дополнительный рост ставок на поставки в страну машин с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил. При помощи таких сборов, отметил он, власти планируют собрать дополнительно 40-60 миллиардов рублей. Вырученные средства, пояснил руководитель ведомства, направят на поддержку отечественного автопрома.

Впрочем, участники рынка сомневаются в эффективности подобных мер. Резкое удорожание новых машин вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и снижением доступности автозаймов могут привести к падению продаж легковушек на внутреннем рынке на 30 процентов в 2025 году. В наихудшем сценарии, допускают в «Автостате», реализация этого вида машин в РФ рискует просесть до 1,1 миллиона штук.