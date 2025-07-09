Собчак обвинили в пиаре на Кадышевой после слов о «полиэтиленовой матрешке»

Анастасия Волочкова обвинила Ксению Собчак в пиаре на Надежде Кадышевой

Российская артистка балета Анастасия Волочкова обвинила журналистку Ксению Собчак в попытке пиара на имени солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Об этом она заявила «Абзацу».

Танцовщица отметила, что Собчак критиковала публичных людей на протяжении всей карьеры, чтобы привлечь внимание к своей персоне. «Грязный хайп! Осуждать человека, который достиг высот в какой-то сфере, — низость. Мне было очень стыдно за нее всегда!» — высказалась Волочкова. Артистка добавила, что Кадышева является легендарной певицей.

Ранее Собчак высказалась о популярности Кадышевой у молодежи. Телеведущая назвала певицу «полиэтиленовой матрешкой» и заявила, что ее популярность возникла случайно. Она также призвала исполнительницу поднимать цены на частные выступления, «пока прет».