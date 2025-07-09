Стартовали съемки третьей части «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев приступил к съемкам третьей части «Дюны»

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев приступил к съемкам третьей части «Дюны». Об этом говорится на официальной странице кинопроекта в соцсети X.

«В путешествие на ту землю, где мы ходим без следов», — говорится в публикации. Третья часть кинокартины основана на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». В нем идет рассказ о политическом заговоре против Пола Атрейдеса.

К своим ролям в проекте вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон и Джош Бролин. Также ожидается, что в новом фильме появится Роберт Паттинсон, однако подробности о его роли не раскрываются.

Ранее стало известно, что Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде.

Первая часть фильма вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

«Дюна» — первый роман Герберта, который был опубликован в 1965 году. Считается одной из самых известных научно-фантастических книг XX века.