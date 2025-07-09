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14:59, 9 июля 2025Россия

Толстой отреагировал на взятие российскими войсками Толстого и жестко высказался о Пушкине

Депутат ГД Толстой о ходе СВО: Россия освободит Илью Муромца, Пушкина и Гоголя
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы (ГД) Петр Толстой отреагировал на взятие российскими войсками населенного пункта Толстой в Донецкой народной республике (ДНР) и жестко высказался о дальнейшем ходе специальной военной операции (СВО). Рассуждения на эту тему он опубликовал в Telegram.

По словам Толстого, после взятия Толстого российским войскам предстоит освободить памятник Александру Пушкину в Одессе и Николаю Гоголю в Киеве. Кроме того, по его словам, России предстоит освободить и Илью Муромца. Таким образом он, вероятно, намекнул на возможное взятие Вооруженными силами России и перечисленных украинских городов.

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Парламентарий добавил, что Украина своими действиями оболгала и загадила наследие русской культуры в стране.

Освободим и Илью Муромца, и лавру, и все остальное, неразрывно связанное с русской историей и культурой. Все ныне оболганное, загаженное, почти уничтоженное. То, что одним своим видом опровергает наспех созданную нэзалэжную мифологию

Петр Толстой

О взятии поселка Толстой в ДНР стало известно в среду, 9 июля. В боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки «Восток». На этом направлении украинские подразделения потеряли более 200 солдат, а также 20 единиц военной техники.

ЖЗЛ
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