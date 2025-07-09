Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 9 июля 2025Бывший СССР

В МИД высказались об ударах ВСУ по Курску и Рыльску

Мирошник призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Курску и Рыльску
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Investigative Committee / Handout via Reuters

Украина регулярно теряет десятки километров на поле боя и пытается компенсировать это преступными ударами по российской территории. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует газета «Взгляд».

Дипломат обвинил Киев в использовании запрещенных методов, говоря об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску и Рыльску, и призвал мировое сообщество осудить подобные действия.

«Украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создать неприемлемые условия для жизни людей», — высказался он.

По мнению Мирошника, особое внимание на ситуацию должен обратить американский лидер Дональд Трамп, обещающий Украине военные поставки. Он отметил, что США и остальные западные спонсоры должны понимать, что становятся соучастниками преступлений ВСУ, снабжая их вооружением.

«Западу необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», — заявил дипломат.

Ночью с 8 на 9 июля украинские беспилотники атаковали больницу в Рыльске, в результате удара пострадали две женщины. Также поздним вечером ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО. «Искандеры» и сотни дронов атаковали заводы и аэродромы

    Экскурсовод на Камчатке поиздевался над медведем на потеху иностранцам

    Выявлен скрытый вред солнцезащитного крема

    Актриса из Китая восхитилась российским городом

    Гузеева показала внешность после фотошопа с фразой «так себе нравлюсь больше»

    На Украине нашли причину ударов России по военкоматам

    Кишечную палочку нашли в трех блюдах «Якитории»

    Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

    Россиянам назвали сроки доставки машин ушедших из страны автогигантов

    В Госдуме объяснили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости