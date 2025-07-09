В МИД высказались об ударах ВСУ по Курску и Рыльску

Мирошник призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Курску и Рыльску

Украина регулярно теряет десятки километров на поле боя и пытается компенсировать это преступными ударами по российской территории. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует газета «Взгляд».

Дипломат обвинил Киев в использовании запрещенных методов, говоря об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску и Рыльску, и призвал мировое сообщество осудить подобные действия.

«Украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создать неприемлемые условия для жизни людей», — высказался он.

По мнению Мирошника, особое внимание на ситуацию должен обратить американский лидер Дональд Трамп, обещающий Украине военные поставки. Он отметил, что США и остальные западные спонсоры должны понимать, что становятся соучастниками преступлений ВСУ, снабжая их вооружением.

«Западу необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», — заявил дипломат.

Ночью с 8 на 9 июля украинские беспилотники атаковали больницу в Рыльске, в результате удара пострадали две женщины. Также поздним вечером ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске.