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02:08, 9 июля 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали больницу в Рыльске

Хинштейн: Беспилотники ВСУ атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили двумя беспилотниками по Рыльской ЦРБ, зданию скорой помощи, а также по строению ЗАО «Агрофирма Рыльска» в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате удара пострадали две женщины. Одну из пострадавших госпитализировали с резаной раной груди в состоянии средней степени тяжести. У другой женщины диагностировали осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава.

«В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля», — добавил Хинштейн.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали пляж в Курске. В результате атаки семь человек получили ранения, в том числе пятилетний ребенок. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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