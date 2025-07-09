В регионе Центральной России сбили 15 беспилотников ВСУ

Тульский губернатор Миляев сообщил о 15 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Минувшей ночью Тульская область вновь подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Центральной России Дмитрий Миляев в Telegram.

Он уточнил, что с 21:00 8 июля до 6:00 9 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников. «По предварительной информации повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Миляев.

При этом губернатор подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в Тульской области все еще сохраняется.

По данным Минобороны России, всего минувшей ночью над регионами сбили 86 беспилотников. Информацию о местах падения обломков и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на пляж в Курске. Жертвами удара стали три человека, еще семеро получили осколочные ранения, ожоги и другие травмы.