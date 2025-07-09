Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 9 июля 2025Россия

В регионе Центральной России сбили 15 беспилотников ВСУ

Тульский губернатор Миляев сообщил о 15 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минувшей ночью Тульская область вновь подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Центральной России Дмитрий Миляев в Telegram.

Он уточнил, что с 21:00 8 июля до 6:00 9 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников. «По предварительной информации повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Миляев.

При этом губернатор подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в Тульской области все еще сохраняется.

По данным Минобороны России, всего минувшей ночью над регионами сбили 86 беспилотников. Информацию о местах падения обломков и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на пляж в Курске. Жертвами удара стали три человека, еще семеро получили осколочные ранения, ожоги и другие травмы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

    В Конгрессе раскрыли судьбу законопроекта о «сокрушительных санкциях» против России

    Штрафы за продажу алкоголя возле школ предложили увеличить

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала важное качество мужчины

    Названы усугубляющие положение доллара факторы

    В России призвали иностранного футболиста «Спартака» воспитывать свою жену

    Плюнувший на георгиевскую ленту российский стример избежал ареста

    Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России»

    Марочко сообщил об успехах российских военных на северо-западных окраинах Купянска

    Предсказан уровень инфляции в России к концу 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости