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12:04, 9 июля 2025Из жизни

Макрон подмигнул Кейт Миддлтон после очередного недопонимания с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон подмигнул Кейт Миддлтон
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Yui Mok - Pool / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон оказал несколько знаков внимания Кейт Миддлтон, жене наследника британского престола принца Уильяма. Об этом сообщает издание The Sun.

Макрон прибыл с государственным визитом в Великобританию во вторник, 8 июля, став первым французским лидером, совершившим такой визит за 17 лет. После того как он сошел с трапа самолета, он поприветствовал Кейт Миддлтон галантным поцелуем в руку. Затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул жене принца Уильяма.

При этом его жена, Бриджит Макрон, отказалась подать ему руку при выходе с воздушного судна. Это вызвало волну заметок об очередном недопонимании между супругами: ранее первая леди Франции Бриджит Макрон ударила по губам своего супруга по прибытии во Вьетнам.

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