Макрон подмигнул Кейт Миддлтон после очередного недопонимания с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон подмигнул Кейт Миддлтон

Президент Франции Эммануэль Макрон оказал несколько знаков внимания Кейт Миддлтон, жене наследника британского престола принца Уильяма. Об этом сообщает издание The Sun.

Макрон прибыл с государственным визитом в Великобританию во вторник, 8 июля, став первым французским лидером, совершившим такой визит за 17 лет. После того как он сошел с трапа самолета, он поприветствовал Кейт Миддлтон галантным поцелуем в руку. Затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул жене принца Уильяма.

При этом его жена, Бриджит Макрон, отказалась подать ему руку при выходе с воздушного судна. Это вызвало волну заметок об очередном недопонимании между супругами: ранее первая леди Франции Бриджит Макрон ударила по губам своего супруга по прибытии во Вьетнам.

Примечательно, что для Кейт Миддлтон это первый государственный банкет за полтора года: она долгое время страдает от рака. В сентябре 2024 года принцесса объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось.