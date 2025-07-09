Макрон подмигнул Кейт Миддлтон после очередного недопонимания с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон оказал несколько знаков внимания Кейт Миддлтон, жене наследника британского престола принца Уильяма. Об этом сообщает издание The Sun.
Макрон прибыл с государственным визитом в Великобританию во вторник, 8 июля, став первым французским лидером, совершившим такой визит за 17 лет. После того как он сошел с трапа самолета, он поприветствовал Кейт Миддлтон галантным поцелуем в руку. Затем на торжественном приеме в Виндзорском замке, где присутствовали король, королева и многочисленные знаменитости, французский лидер подмигнул жене принца Уильяма.
При этом его жена, Бриджит Макрон, отказалась подать ему руку при выходе с воздушного судна. Это вызвало волну заметок об очередном недопонимании между супругами: ранее первая леди Франции Бриджит Макрон ударила по губам своего супруга по прибытии во Вьетнам.
Примечательно, что для Кейт Миддлтон это первый государственный банкет за полтора года: она долгое время страдает от рака. В сентябре 2024 года принцесса объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось.