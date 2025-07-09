Захарова: Поставки Киеву оружия ведут к уничтожению Украины

Поставки оружия Киеву не способствуют поиску путей мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Накачка вооружением «ведет к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев», отметила дипломат. По ее мнению, поставки в огромных масштабах поощряют Киев «к еще большей коррумпированности».

Ранее Захарова заявила, участники так называемой «коалиции желающих» выглядят как зомби. По ее мнению, они представляют опасность из-за своей «ненасытности».

