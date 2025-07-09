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22:44, 9 июля 2025Россия

Захарова назвала поставки Киеву оружия путем к уничтожению Украины

Захарова: Поставки Киеву оружия ведут к уничтожению Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Поставки оружия Киеву не способствуют поиску путей мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Накачка вооружением «ведет к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев», отметила дипломат. По ее мнению, поставки в огромных масштабах поощряют Киев «к еще большей коррумпированности».

Ранее Захарова заявила, участники так называемой «коалиции желающих» выглядят как зомби. По ее мнению, они представляют опасность из-за своей «ненасытности».

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