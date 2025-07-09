Захарова ужаснулась поведению коалиции желающих

Захарова: Коалиция желающих выглядит как зомби, они представляют опасность

Участники так называемой «коалиции желающих» выглядят как зомби, они представляют опасность, потому что ненасытные. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Вы только вдумайтесь — "коалиция желающих". Это уже навязали как мем. (...) Здоровый человек, которому не нужно комментировать внешнюю политику, задает себе вопросы: "Это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие?" (...) Руки растопырили и идут куда-то. Они что-то желают, но не могут сформулировать, что именно. Однако очевидно, что они опасны, потому что ненасытные», — указала дипломат.

Захарова напомнила, что раньше западные страны выбирали названия для своих объединений, опираясь на «мифологемы или религиозные воззрения или же исторические традиции». Однако сейчас, по ее мнению, это выглядит как «сплошная белибердистика».

7 июля стало известно, что «коалиции желающих» по Украине не хватает руководства. По мнению источников, отчасти проблема заключается в том, что Великобритания придает большое значение гарантиям безопасности со стороны США, которые до сих пор не были предоставлены.