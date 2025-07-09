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16:48, 9 июля 2025Мир

Захарова ответила президенту Финляндии словами Суворова

Захарова ответила на слова Стубба о стойкости России словами Суворова
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента Финляндии Александра Стубба словами великого русского полководца Александра Суворова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой», — сказала дипломат.

По ее словам, это заявление Стубба — тот самый редкий случай за последнее время, когда она готова «под этими словами буквально подписаться».

Ранее Стубб заявил, что до конца лета вряд ли удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту. При этом он подчеркнул, что ситуация постепенно движется к осознанию необходимости завершения конфликта.

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