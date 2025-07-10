Сообщение о венке от Путина на прощании со Старовойтом признали ошибочным

РИА Новости аннулировало новость о венке от Путина на прощании со Старовойтом

РИА Новости аннулировало новость о том, что на прощании с экс-министром транспорта Романом Старовойтом заметили венок от президента России Владимира Путина, признав его ошибочным. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Сообщение, вышедшее на ленты агентства (...) с заголовком "Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом", аннулируется как вышедшее ошибочно», — говорится в заявлении.

Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. Она продлилась около двух часов. Проститься со Старовойтом приехали высокопоставленные чиновники. Похороны пройдут 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.