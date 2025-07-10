Стали известны приехавшие на прощание со Старовойтом чиновники

Shot: На прощание со Старовойтом приехали вице-премьеры Новак и Хуснуллин

На прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом приехали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

Также издание сообщает, что на церемонию прибыли министр промышленности Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут.

Кроме перечисленных в Центральной клинической больнице в Москве присутствуют и другие высокопоставленные чиновники — прощание среди прочих также посетил преемник Старовойта на посту министра транспорта Андрей Никитин.