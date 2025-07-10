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09:44, 10 июля 2025Россия

Стали известны приехавшие на прощание со Старовойтом чиновники

Shot: На прощание со Старовойтом приехали вице-премьеры Новак и Хуснуллин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом приехали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

Также издание сообщает, что на церемонию прибыли министр промышленности Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут.

Кроме перечисленных в Центральной клинической больнице в Москве присутствуют и другие высокопоставленные чиновники — прощание среди прочих также посетил преемник Старовойта на посту министра транспорта Андрей Никитин.

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