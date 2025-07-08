В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта

Песков назвал шокирующим самоубийство экс-министра транспорта Старовойта

Самоубийство экс-министра транспорта России Романа Старовойта не может не шокировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — описал он реакцию Кремля.

Он подчеркнул, что главе государства Владимиру Путину незамедлительно доложили о произошедшем.

Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что по презумпции невиновности, Старовойта рано обвинять в каких-либо уголовных преступлениях. При этом он не исключил, что расследование все-таки могло доказать вину бывшего губернатора Курской области в причастности к незаконной деятельности.