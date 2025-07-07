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19:25, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о гибели Старовойта

Депутат Заварзин: Видимо, Старовойт оценил обстановку и поступил по-мужски
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прямая вина бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта еще не доказана, однако если он и правда причастен к уголовным делам, то поступил он по-мужски, считает депутат Госдумы Виктор Заварзин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 июля, уволенный утром того же дня с поста министра транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в Одинцовском городском округе.

Заварзин отметил, что согласно презумпции невиновности, Старовойта рано обвинять в каких-либо уголовных преступлениях, пока суд не подтвердит его участие в них. Вместе с тем, отметил он, версия самоубийства говорит о том, что расследование все-таки могло доказать его вину.

«Это просто доводы. Безусловно, что-то повлияло на его решение свести счеты с жизнью. Видимо, оценил обстановку и решил избежать кривотолков, пустив себе пулю. Поступил по-мужски, что там говорить», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Старовойту грозило до 20 лет колонии по статьям о мошенничестве и растрате. Уточнялось, что показания против него дал Алексей Смирнов.

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