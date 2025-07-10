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09:20, 10 июля 2025Россия

Новый глава Минтранса приехал на прощание со Старовойтом в Москве

РИА Новости: На прощание со Старовойтом приехал новый глава Минтранса Никитин
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На прощание с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом в Центральной клинической больнице в Москве приехал новый руководитель ведомства Андрей Никитин. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, также на церемонию прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее стало известно, что похороны Старовойта пройдут 11 июля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Сообщения о смерти бывшего министра транспорта появились в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом лежал его наградной пистолет.

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По неподтвержденным официально данным, перед этим Старовойта предупредили о возникшем к нему интересе силовиков. Как рассказал журналист Александр Юнашев, папки, затрагивающие деятельность бывшего главы Курской области, не поместятся и в двух рабочих кабинетах.

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