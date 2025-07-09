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13:57, 9 июля 2025Россия

Названа дата похорон экс-министра транспорта Старовойта

ТАСС: Экс-министра транспорта Старовойта похоронят 11 июля
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Экс-министра транспорта Романа Старовойта похоронят 11 июля в Санкт-Петербурге. Дату траурной церемонии назвал источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, погребение состоится на Смоленском кладбище, однако время начала не уточняется.

Ранее стало известно, что прощание со Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

О смерти экс-главы Минтранса Старовойта стало известно в понедельник, 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Политика без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет.

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Отставка министра произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах, однако политолог Евгений Минченко связал увольнение с периодом работы экс-министра на посту губернатора Курской области. Он напомнил об уголовном деле о хищении одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений, фигурантом которого стал Алексей Смирнов, занимавший пост заместителя главы субъекта в администрации Старовойта, а позже и сам возглавлявший регион в течение нескольких месяцев.

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