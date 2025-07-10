Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участвовавшим в СВО российским бойцам

Глава Минобороны вручил медали «Золотая Звезда» за мужество бойцам СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм отличившимся бойцам, участвовавшим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Белоусов поздравил военных с высокими государственными наградами, поблагодарил их за выполнение задач СВО и пожелал успехов. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

До этого министр рассказал, что Вооруженные силы России ведут успешные наступательные действия на фронте. Кроме того, он заявлял о готовности России к урегулированию конфликта на Украине.

Еще раньше президент России Владимир Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении войск в зоне спецоперации.