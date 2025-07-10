Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 10 июля 2025Россия

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участвовавшим в СВО российским бойцам

Глава Минобороны вручил медали «Золотая Звезда» за мужество бойцам СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм отличившимся бойцам, участвовавшим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Белоусов поздравил военных с высокими государственными наградами, поблагодарил их за выполнение задач СВО и пожелал успехов. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
4 июля 2025
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

До этого министр рассказал, что Вооруженные силы России ведут успешные наступательные действия на фронте. Кроме того, он заявлял о готовности России к урегулированию конфликта на Украине.

Еще раньше президент России Владимир Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении войск в зоне спецоперации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на десятичасовой удар ВС России по Киеву

    Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участвовавшим в СВО российским бойцам

    Стюардессу суперъяхты нашли с перерезанным горлом во время райского круиза

    Российский хоккеист рассказал о проблеме с яйцами в США

    Смену правительства на Украине отложили

    Россиян предупредили об опасности игнорирования запоров

    Власти объявили о примененных ВСУ по российскому региону снарядах с отравляющим газом

    Мужчина остановился в городе на одну ночь и выиграл 3,9 миллиона рублей в местную лотерею

    17-летняя россиянка уехала за тысячи километров к сбежавшему с СВО солдату и пропала

    Море в российском регионе сравнили с парным молоком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости