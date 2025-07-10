Эксперт предупредил об угрозе со стороны НАТО в Балтийском море

Силаев: Риски столкновения НАТО и России в Балтийском море высоки

Риски столкновения НАТО и России в Балтийском море высоки, потому что европейские страны, в частности Эстония, пытаются останавливать танкеры, которые идут в российские порты, заявил URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Он отметил, что попытка морской блокады является агрессией. «Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — сказал эксперт.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем альянса. 18 радиолокационных станций развернут на балтийском побережье. Косиняк-Камыш отметил, что система слежения, которая находится в процессе создания, затронет районы Польши на границе с Калининградской областью.