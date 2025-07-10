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14:25, 10 июля 2025Культура

Легенда русского балета назвал Волочкову далекой от искусства

Балетмейстер Васильев назвал Анастасию Волочкову далекой от искусства
Ольга Коровина

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Народный артист СССР, прославленный балетмейстер Владимир Васильев заявил, что артистка балета Анастасия Волочкова далека от искусства. Об этом пишет MK.RU.

«Какое может быть мнение о человеке, который далек от искусства по-настоящему?» — ответил Васильев на вопрос корреспондентов о карьере российской балерины.

Хореограф отметил, что во времена работы в Большом театре Волочкова хорошо танцевала партию Одетты в его редакции балета «Лебединое озеро». Тем не менее, по мнению Васильева, для длительного творческого пути артисту необходим целый набор качеств, включая ответственность и нравственное начало.

Ранее актер и певец Никита Джигурда обратился к Волочковой с предложением возобновить их дружбу.

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