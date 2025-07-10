Легенда русского балета назвал Волочкову далекой от искусства

Балетмейстер Васильев назвал Анастасию Волочкову далекой от искусства

Народный артист СССР, прославленный балетмейстер Владимир Васильев заявил, что артистка балета Анастасия Волочкова далека от искусства. Об этом пишет MK.RU.

«Какое может быть мнение о человеке, который далек от искусства по-настоящему?» — ответил Васильев на вопрос корреспондентов о карьере российской балерины.

Хореограф отметил, что во времена работы в Большом театре Волочкова хорошо танцевала партию Одетты в его редакции балета «Лебединое озеро». Тем не менее, по мнению Васильева, для длительного творческого пути артисту необходим целый набор качеств, включая ответственность и нравственное начало.

Ранее актер и певец Никита Джигурда обратился к Волочковой с предложением возобновить их дружбу.