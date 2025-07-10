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11:52, 10 июля 2025Наука и техника

На вооружении ВС России заметили «Железный капут»

На вооружении ВС России заметили танк с массивным «царь-мангалом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Очередной танк с массивным «царь-мангалом», который прикрывает всю машину, заметили в распоряжении Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Танк с катковым минным тралом оснастили защитными конструкциями из стальных листов и решеток, которые прикрывают крышу, корму и борта. Открытые участки защитили волокнами стальных тросов. «Очередной "Железный капут" на вооружении ВС РФ», — отметили в сообщении.

Сплошные защитные конструкции, которые прозвали «царь-мангалами», позволяют технике выдержать неоднократные удары дронами. При этом козырьки ухудшают обзорность машины.

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Ранее в июле стало известно, что Армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов для защиты верхней полусферы танков от дронов. Комплектами Top Attack Protection оснастят танки и боевые машины пехоты.

В июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что «мангалы» могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня.

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