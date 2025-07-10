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09:45, 10 июля 2025Силовые структуры

Названа дата предварительного слушания по делу бывшей солистки Мариинского театра

В Москве 16 июля пройдет предварительное слушание по делу певицы Максаковой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Москве 16 июля пройдет предварительное слушание по делу певицы Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Она обвиняется по статье 280.4 («Публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ») УК РФ.

По данным агентства, 16 июля пройдет предварительное слушание, по итогам которого будет назначена дата рассмотрения дела по существу. В декабре 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал Максакову.

Ранее стало известно, что певица открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и одобрила действия указанных формирований по отношению к гражданам России. Кроме того, она призывала отправлять денежные средства на помощь Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что известную в России оперную певицу заочно арестовали.

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