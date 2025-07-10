Назвавшего россиянок «дохлыми и трусливыми бабами» протоиерея призвали урезонить

Депутат Останина призвала РПЦ урезонить назвавшего россиянок дохлыми Ткачева

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Русскую православную церковь (РПЦ) урезонить протоиерея Андрея Ткачева, назвавшего россиянок в одной из проповедей «дохлыми и трусливыми бабами». Своей позицией депутат поделилась в беседе с RTVI.

Парламентарий отметила, что мнение Ткачева вряд ли может отнести к авторитетным. «Такими оскорблениями в адрес женщин РПЦ может потерять своих прихожанок в лице наших верующих», — уверена Останина.

Ткачев своими речами «наводит тень на православную церковь», добавила она. Депутат пожелала, чтобы высшие церковные чины как-то повлияли на иерея.

До этого Ткачев объявил, что женщины в России не хотят рожать. По его мнению, россиянки стали развратными.

Еще раньше священнослужитель утверждал, что Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за мужем, «как нитка за иголкой».