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18:15, 10 июля 2025Россия

Назвавшего россиянок «дохлыми и трусливыми бабами» протоиерея призвали урезонить

Депутат Останина призвала РПЦ урезонить назвавшего россиянок дохлыми Ткачева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Русскую православную церковь (РПЦ) урезонить протоиерея Андрея Ткачева, назвавшего россиянок в одной из проповедей «дохлыми и трусливыми бабами». Своей позицией депутат поделилась в беседе с RTVI.

Парламентарий отметила, что мнение Ткачева вряд ли может отнести к авторитетным. «Такими оскорблениями в адрес женщин РПЦ может потерять своих прихожанок в лице наших верующих», — уверена Останина.

Ткачев своими речами «наводит тень на православную церковь», добавила она. Депутат пожелала, чтобы высшие церковные чины как-то повлияли на иерея.

До этого Ткачев объявил, что женщины в России не хотят рожать. По его мнению, россиянки стали развратными.

Еще раньше священнослужитель утверждал, что Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за мужем, «как нитка за иголкой».

ЖЗЛ
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