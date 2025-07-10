Новый глава Минтранса приступил к исполнению обязанностей

Мишустин: Никитин приступил к исполнению обязанностей главы Минтранса

Новый глава Минтранса Андрей Никитин приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

10 июля премьер представил министра коллегам и поздравил его со вступлением в должность. «Андрей Сергеевич уже приступил к выполнению обязанностей. Думаю, он в дополнительном представлении не нуждается — вы его все хорошо знаете», — обратился Мишустин к членам правительства.

Он подчеркнул, что перед ведомством стоят масштабные задачи по развитию российской транспортной системы. «Рассчитываю, на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов», — сказал премьер-министр Никитину.

Ранее Никитина заметили на прощании с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом, проходившем 11 июля в Центральной клинической больнице в Москве.

Никитин был назначен временно исполняющим обязанности ведомства 7 июля вместо уволенного Путиным Старовойта. Позже экс-министра нашли без признаков жизни в кустах возле парковки в подмосковном Одинцове. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет.

8 июля кандидатуру Никитина, до этого занимавшего должность замглавы Минтранса, утвердила Госдума. Депутаты проголосовали за него единогласно. В тот же день указ о назначении министра подписал глава государства.