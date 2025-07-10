Песков ответил на вопрос о посещении Путиным церемонии прощания со Старовойтом

Песков о прощании со Старовойтом: Путин не всегда посещает церемонии прощания

Президент России Владимир Путин не всегда посещает церемонии прощания. Так на вопрос о присутствии главы государства на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводятся в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были...», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что у Путина 10 июля в планах есть другие мероприятия.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позже в этот же день. По словам Пескова, Владимиру Путину доложили о случившемся незамедлительно.